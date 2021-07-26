Morgan Stanley'den, 10 yıllık ABD tahvil faizinde yıl sonu için yüzde 1,8 öngörüsü

Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda 2021 yılı için ABD büyüme beklentisi yüzde 7,1, küresel büyüme beklentisi yüzde 6,5 olarak tekrarlandı.

Kuruluş yıl sonu için 10 yıllık Amerikan tahvil faizi beklentisini yüzde 1,8 olarak sürdürürken ABD tahvilleri için sat tavsiyesi verdi. 10 yıllık ABD tahvil faizi halihazırda %1,26 seviyesinden işlem görüyor.