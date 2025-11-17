Morgan Stanley'den 2026 tahmini: ABD piyasaları için görünüm güçlendi

Morgan Stanley, yayımladığı 2026 küresel ekonomik ve strateji raporunda ABD piyasalarına ilişkin önemli güncellemeler yaptı. Banka, ABD tüketici harcamaları sektörüne yönelik notunu 'underweight'ten 'overweight'e, sağlık sektörüne ilişkin notunu ise 'equal weight'ten 'overweight'e yükseltti.

Raporda, ABD hisse senetlerinin 2026 yılında küresel piyasaların üzerinde bir performans sergilemesinin beklendiği belirtildi. Stratejistler, bu öngörünün temelinde ABD ekonomisinin dayanıklılığı ve çeşitli sektörlerde devam eden büyüme potansiyelinin bulunduğunu aktardı.

S&P 500 için hedef seviye: 7800 puan

Morgan Stanley, 2026 yılı sonunda S&P 500 endeksi için hedef seviyeyi 7800 puan olarak açıkladı. Bankanın değerlendirmesine göre özellikle tüketici harcamaları ve sağlık sektörü, önümüzdeki dönemde güçlü getiri potansiyeli taşıyan iki ana alan olacak. Raporda, yatırımcıların portföylerinde ABD ağırlığını artırmalarının 'mantıklı bir tercih' olabileceği ifade edildi.

Morgan Stanley'nin bu güncellemesi, küresel risklere rağmen ABD piyasalarının yatırımcılar için hâlâ cazip bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.