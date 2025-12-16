Morgan Stanley'den altın için 2026 öngörüsü

Morgan Stanley, altın, gümüş ve diğer değerli metallere ilişkin 2026 yılı beklentilerini paylaştı.

Banka, merkez bankaları ile borsa yatırım fonlarının alımlarında yavaşlama görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında kazançların sınırlı kalabileceğini öngördü. Buna karşın, beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflama eğiliminin, altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Çin'de güçlü perakende talebi, artan merkez bankası alımları ve küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler, fiyatları yukarı yönlü etkileyen unsurlar arasında sıralandı.

Gümüşten zayıf performans bekleniyor

Banka, gümüşün ise altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesini bekliyor. 2026 yılında güneş enerjisi yatırımlarındaki yavaşlamanın etkisiyle, 2025'in arz açığının en yüksek seviyeye ulaştığı yıl olacağı ifade edildi.

Morgan Stanley, platin için 2026 yılı ons fiyat tahminini 1.775 dolar, paladyum için ise 1.325 dolar olarak açıkladı. Bu öngörülerin, piyasalardaki yapısal dengesizlikler ve değişen talep koşullarını yansıttığı kaydedildi.