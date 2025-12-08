Morgan Stanley'den bakır tahmini! Güçlü seyir sürecek

Morgan Stanley analistleri, Çin'deki talep zayıflığına işaret eden göstergelere rağmen bakır fiyatlarının gelecek yıl da yüksek seviyelerde kalacağını öngördü. LME'de işlem gören bakır vadeli kontratları, büyük madenlerde yaşanan üretim kesintileri ve ABD'ye yönelen yüksek hacimli sevkiyatların etkisiyle pazartesi günü yeni bir rekor kırarak ton başına 11.771 dolara yükseldi.

Çin'in bakır talep artışı yavaşlayacak

Bankanın değerlendirmesinde, Çin'in bakır talep artışının 2026'da belirgin şekilde yavaşlayacağı belirtildi. Buna göre, başta klima ve elektrikli araç üretimi gibi kilit sektörlerde tüketimin düşmesi nedeniyle talep büyümesinin mevcut yüzde 4 seviyesinden yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor.

Buna karşın, enerji depolama sistemlerindeki artan ihtiyacın ve veri merkezlerinde süren genişlemenin bu zayıflamayı kısmen dengeleyeceği ifade edildi.

Morgan Stanley, bakırın gelecek yıl ortalama 12.780 dolar/ton seviyesinde işlem göreceği tahminini paylaştı.