Morgan Stanley'den Bitcoin alarmı! Kritik eşikte yön belli olacak

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma kripto para piyasasını da etkiledi. Savaşın ilk gününde sert satışlarla karşılaşan Bitcoin, kısa sürede toparlanarak yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Çatışmaların ilk gününde yaklaşık 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğüne dair haberlerin ardından yeniden güç kazandı ve 68 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Piyasanın odağında ise 70 bin dolar seviyesi bulunuyor.

70 bin dolar seviyesi kritik

Son dönemde 70 bin dolar eşiğini test etmeye devam eden Bitcoin için ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının piyasa momentumunda önemli bir değişime yol açabileceğini belirtiyor. Analistlere göre bu seviyenin aşılması, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.

Aşağı yönlü risk de gündemde

Analistler, Bitcoin'in söz konusu direnç seviyesini aşamaması durumunda ise satış baskısının yeniden artabileceğine dikkat çekiyor.

Bu senaryoda fiyatın 62 bin ile 60 bin dolar aralığında bulunan destek bölgesine doğru geri çekilebileceği ifade ediliyor.