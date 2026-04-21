Morgan Stanley'den Bitcoin hamlesi! 16 milyon dolarlık alım

Morgan Stanley, kripto varlık piyasalarına yönelik adımlarını sürdürürken, spot Bitcoin ETF'i ile dikkat çekmeye devam ediyor. Banka, son olarak portföyüne yeni Bitcoin ekledi.

Güncel verilere göre kurum, yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin satın aldı. Coinbase Prime aracılığıyla gerçekleştirilen işlem sonrasında Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) bünyesindeki toplam varlık 1.820,6 Bitcoin'e yükseldi. Bu tutarın piyasa değeri yaklaşık 138,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

8 Nisan'da piyasaya sunulan MSBT ETF, büyük bir ABD bankası tarafından çıkarılan ilk spot Bitcoin ETF olarak öne çıktı. NYSE Arca'da işlem gören fon, ilk işlem gününde yaklaşık 34 milyon dolarlık giriş sağlarken, yüzde 0,14'lük düşük gider oranıyla yatırımcıların ilgisini çekti.

Fonun ilk haftasında 100 milyon doların üzerinde net giriş kaydettiği, ilk altı günde ise yaklaşık 103 milyon dolarlık yatırım aldığı bildirildi.

Rekabette öne çıkma çabası

MSBT, BlackRock'ın IBIT fonu gibi büyük rakiplerinin gerisinde kalsa da, WisdomTree'nin WBTC fonunun toplam girişini geride bırakarak dikkat çekti.

Düşük maliyet yapısı ve geniş dağıtım ağı sayesinde yatırımcı ilgisini artıran fonun, Invesco (BTCO), Valkyrie (BRRR) ve Franklin Templeton (EZBC) gibi rakiplerle arasındaki farkı azaltabileceği değerlendiriliyor.

Strateji: Çeşitlendirme ve enflasyon koruması

Morgan Stanley, Bitcoin'i portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olarak konumlandırıyor. Banka, yaklaşık 16 bin finansal danışmandan oluşan ağıyla müşterilerine, doğrudan alım-satım veya saklama gerektirmeden düzenlenmiş bir yatırım seçeneği sunmayı hedefliyor.