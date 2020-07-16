Morgan Stanley'in karı yüzde 45 arttı

16 Temmuz 2020

Morgan Stanley'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin net kârını 3,2 milyar dolar olarak açıkladı. ABD'li bankannın hisse başına karı ise 1.96 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,2 milyar dolar, hisse başına 1.23 dolar seviyesindeydi.



Bu dönemde gelirler 10,24 milyar dolardan 13,41 milyar dolar seviyesine çıktı.

Analistler ise ikinci çeyrekte hisse başına 1,12 dolar kar ve 10,31 milyar dolar gelir bekliyorlardı.