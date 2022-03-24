Moskova Borsası, 1 ay sonra yüzde 10 aşan primlerle geri döndü

Moskova Borsası’nda işlem gören ve Gazprom ve Sberbank’ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesinde bugün işlemler yeniden başladı. İşlemler 14:00'a kadar devam edecek. Açılışın ardından Moskova Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinde ortalama yükseliş yüzde 10'u aştı.

Moskova Borsası'nda açıga satış yapılamazken işlem görmelerine izin verilen hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da bulunuyor.

İşgalin başladığı gün Moskova Borası, rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti.