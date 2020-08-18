Moskova Borsası, S&P 500'ün likiditesi en yüksek 19 hissesini işleme alacak
Moskova Borsası, S&P 500'ün likiditesi en yüksek 19 hissesinde işlem imkanı sağlayacağını duyurdu.
Moskova Borsası, daha önce 17 Ağustos olarak duyurulan S&P 500'ün likiditesi en yüksek 19 hissesi işlemlerine başlama tarihi 24 Ağustos olarak yenilendi.
Moskova Borsası'nın işlem yapma imkanı vereceği S&P 500 şirketleri Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet, Exxon Mobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, Advance Micro Devices ve Mastercard olarak belirlendi.
Apple hisseleri ise 7 Eylül'den itibaren işleme açılacak.
(Kaynak: Foreks)