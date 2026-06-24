MSCI Küresel piyasa sınıflandırmasında Türkiye uyarısı

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MSCI piyasa sınıflandırma revizyonu 2026 sonuçlarını 23 Haziran 2026 tarihinde yayımladı ve Türkiye piyasası özelinde önemli bir uyarıda bulundu. Kurum Türkiye hisse senedi piyasasında koordineli işlem davranışları ile hissedar şeffaflığına ilişkin süregelen endişelerini resmen gündeme getirdi. MSCI özellikle küçük ölçekli şirketlerde görülen şüpheli işlemlerin serbest dolaşım verilerini yapay şekilde yükselttiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu intifa hakkı sahipliğinin şeffaf olmadığı durumları serbest dolaşım hesaplamasından dışlayan bir çerçeve oluşturdu. MSCI bu düzenlemeyi memnuniyetle karşılasa da uluslararası kurumsal yatırımcılar söz konusu kuralların uygulamadaki etkisini izlemeye devam ediyor. Kurum Kasım 2026 endeks incelemesine kadar Türkiye piyasasında somut ve inandırıcı ilerleme gözlenmemesi halinde yeni bir istişare süreci başlatacak.

Türkiye için kritik Kasım 2026 tarihi

Türkiye piyasasında yer alan yabancı yatırımcılar intifa hakkı sahipliğinin zamanında açıklanmasını talep ediyor. Kurumsal yatırımcılar koordineli işlemlerin tespiti için daha güçlü bir gözetim mekanizması kurulmasını bekliyor. MSCI yapısal olarak bozulmuş serbest dolaşım verilerine sahip menkul kıymetlerin şeffaf kurallarla tedavi edilmesini şart koşuyor. Kurum Türkiye yönetimi ile irtibatını sürdürürken Kasım ayına kadar atılacak somut adımları değerlendirmeye alacak.

MSCI piyasa sınıflandırma revizyonu 2026 raporunda Bulgaristan piyasasını bağımsız piyasa statüsünden sınır piyasası statüsüne yükseltti. Ülke euroya geçiş sürecini tamamlayarak borsa altyapısını Avrupa standartlarına uyumlu hale getirdi. Yunanistan piyasası ise gelişmekte olan piyasa statüsünden gelişmiş piyasa statüsüne geçişini Mayıs 2027 itibarıyla tamamlayacak. Kurum Bangladeş piyasasında taban fiyat uygulamasını kaldıran yetkililerin adımını piyasanın yatırım yapılabilirliğini tesis etme yönünde bir gelişme olarak tanımladı.

Kore piyasası yapısal engellerle karşılaşıyor

Kore piyasası gelişmiş piyasa statüsüne yükselmek için gerekli reformları tam olarak hayata geçiremedi. Uluslararası yatırımcılar offshore won piyasasındaki derinlik eksikliği ile sınırlı likidite nedeniyle operasyonel zorluklar yaşıyor. Koreli otoriteler döviz işlem saatlerini uzatsa da yatırımcılar piyasadaki alış ve satış makaslarının hala geniş kaldığını belirtiyor. Açığa satış yasağının kalkmasının ardından devreye giren uyum süreçleri yatırımcıların operasyonel maliyetlerini artırıyor.