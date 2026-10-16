MSCI Türk hisselerinde frene bastı: 2027 için kritik uyarı

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Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasını doğrudan ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kuruluş, Türk hisselerinin bazı uluslararası endekslerdeki değişikliklerini derhal yürürlüğe girmek üzere dondurdu. 15 Ekim'de New York'ta açıklanan karar, Türkiye saatiyle 16 Ekim'in ilk saatlerinde duyuruldu. Gerekçe olarak fonlar üzerinden gerçekleştirilebilecek koordineli işlemler ve hisselerin gerçek halka açıklık oranlarına ilişkin güvenilirlik sorunları gösterildi.

MSCI endekslerine yeni hisse girişleri durduruldu

MSCI'nin aldığı karar, Türkiye piyasasına yönelik bütün endeks işlemlerini kapsamıyor. Ancak Türk şirketlerinin uluslararası endekslerdeki temsilini artırabilecek dört önemli değişiklik geçici olarak durduruluyor.

Buna göre yabancı yatırımcıların endeks hesaplamalarına dahil edilebilecek pay oranlarının artırılması, endekste kullanılan hisse sayısının yükseltilmesi, MSCI Turkey Investable Market Index'e yeni şirketlerin eklenmesi ve hisselerin daha büyük şirketleri kapsayan endeks gruplarına yükseltilmesi uygulanmayacak.

Karar hem dönemsel endeks incelemelerinden hem de şirketlerin gerçekleştirdiği kurumsal işlemlerden kaynaklanabilecek söz konusu değişiklikleri kapsıyor.

Dondurma uygulaması derhal yürürlüğe girdi ve yeni bir duyuruya kadar devam edecek.

Bu kararın Borsa İstanbul'daki hisse alım satımını durdurmadığını ve BIST endekslerini doğrudan dondurmadığını belirtmek gerekiyor. Düzenleme, MSCI'nin Türk hisseleri için uyguladığı belirli endeks hesaplama ve sınıflandırma değişiklikleriyle sınırlı.

Fonlar üzerinden koordineli işlem endişesi

MSCI'nin kararında en dikkat çekici bölüm, Türkiye'deki bazı küçük ölçekli halka açık şirketler ile yatırım fonları arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmeler oldu.

Kuruluş, 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi sırasında uluslararası kurumsal yatırımcıların ciddi endişeler dile getirdiğini bildirdi.

Bu endişelerin merkezinde, bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakın bağlantıları bulunan fonların portföylerindeki hisseler üzerinden koordineli alım satım işlemleri yapılabilmesi ihtimali yer alıyor.

Böyle bir yapının, şirketlerin fiilen halka açık bulunan pay miktarının doğru hesaplanmasını zorlaştırabileceği ve piyasanın güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

MSCI'nin açıklaması, belirli bir şirketin veya fonun manipülasyon yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit içermiyor. Kuruluş herhangi bir Türk şirketini ya da yatırım fonunu adıyla hedef göstermedi.

Buna karşılık uluslararası yatırımcıların, hisse sahipliği yapısının ve işlemlerin gerçek niteliğinin bağımsız biçimde doğrulanmasını istediği açıkça ortaya konuldu.

Türkiye'nin attığı adımlar yeterli güveni henüz sağlamadı

MSCI, Türkiye'deki düzenleyici kurumların bu endişelere karşı bazı adımlar attığını da kabul etti.

Bunların arasında, bir payın gerçek faydalanıcısının zaten halka açıklık hesabı dışında tutulduğu durumlarda, yatırım fonlarında bulunan ilgili payların da fiili dolaşım hesabından çıkarılmasına yönelik düzenleme bulunuyor.

Ancak kuruluş, başlangıç niteliğindeki bu önlemlerin piyasada kalıcı iyileşme sağladığının henüz ortaya konulamadığını belirtti.

Uluslararası yatırımcıların özellikle üç alanda somut ilerleme görmek istediği bildirildi: Hisselerin gerçek faydalanıcılarının ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlemlere karşı etkili gözetim ve yaptırım mekanizmaları oluşturulması ve fiili dolaşım oranı yapısal olarak bozulmuş hisselerin şeffaf kurallarla belirlenmesi.

Bu mekanizmaların yalnızca düzenleme metinlerinde yer alması yeterli görülmüyor. Uygulamaların piyasada tutarlı biçimde işletilmesi ve sonuçlarının bağımsız yatırımcılar tarafından doğrulanabilmesi isteniyor.

MSCI, bu nedenle alınan önlemlerin etkisini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Haziran 2027'de daha ağır karar gündeme gelebilir

Türkiye açısından açıklamanın en önemli sonucu, mevcut dondurma kararının ardından daha kapsamlı bir sınıflandırma değişikliği ihtimalinin gündeme gelmesi oldu.

MSCI, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde, Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün değiştirilmesine yönelik yeni önlemleri değerlendireceğini bildirdi.

Bu seçenekler arasında Türkiye'nin gelişen piyasa kategorisinden sınır piyasa veya bağımsız piyasa statüsüne alınması için bir istişare süreci başlatılması da bulunuyor.

Ancak henüz Türkiye'nin piyasa sınıflandırması değiştirilmedi. Türkiye, MSCI tarafından gelişen piyasa kategorisinde değerlendirilmeye devam ediyor.

Kuruluş, Türk hisse senetlerine yönelik mevcut uygulamayı 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması İncelemesi kapsamında yeniden değerlendirecek.

Dolayısıyla Haziran 2027, otomatik olarak statü düşürülecek tarih değil; Türkiye'deki düzenleme ve denetim çalışmalarının sonuçlarının değerlendirileceği kritik dönem olarak öne çıkıyor.

Yabancı fonların Türk hisselerine ilgisi nasıl etkilenecek?

MSCI endeksleri, küresel yatırım fonlarının portföy dağılımında yaygın olarak kullanılan göstergeler arasında bulunuyor.

Özellikle bu endeksleri takip eden pasif yatırım fonları, portföylerini endeksteki şirketlerin ağırlıklarına göre düzenliyor.

Bu nedenle bir şirketin endekse dahil edilmesi veya mevcut ağırlığının yükseltilmesi, söz konusu endeksi izleyen fonlardan hisseye yönelik talep oluşturabiliyor.

MSCI'nin yeni kararı, Türk hisseleri açısından bu kanallardan gelebilecek bazı potansiyel alımları sınırlayabilir.

Bununla birlikte karar, mevcut endekslerdeki Türk hisselerinin tamamının çıkarılması veya yabancı yatırımcıların derhal satış yapmak zorunda kalması anlamına gelmiyor.

Asıl risk, Türkiye'nin ilerleyen dönemde gelişen piyasa statüsünü kaybetmesi halinde ortaya çıkabilir.

Böyle bir sınıflandırma değişikliği, gelişen piyasa endekslerini izleyen fonların portföylerini yeniden düzenlemesine ve Türk hisselerindeki pozisyonlarını azaltmasına yol açabilir.

Ancak bu senaryo bugün alınmış bir karar değil. Olası etkilerin büyüklüğü de mevcut aşamada belirlenmiş değil.

Borsa İstanbul için kritik süreç başladı

MSCI'nin açıklaması, Türk sermaye piyasalarının uluslararası yatırımcılar açısından yalnızca şirketlerin büyüklüğü ve işlem hacmiyle değerlendirilmediğini gösteriyor.

Gerçek halka açıklık oranları, nihai hisse sahipliği ve piyasa işlemlerinin güvenilirliği de uluslararası fonların yatırım kararlarında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün korunması açısından önümüzdeki dönemde düzenleyici kurumların atacağı adımlar ve bu adımların piyasadaki somut sonuçları önem kazanacak.

MSCI'nin yeni kararının Türk hisseleri üzerindeki ilk piyasa etkisi ise 16 Ekim Cuma günü Borsa İstanbul işlemlerinde izlenecek.