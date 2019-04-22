"Muafiyet" haberi petrol fiyatını 6 ayın zirvesine taşıdı

22 Nisan 2019

İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyetin uzatılmayacağı iddia edildi.

Wall Street Journal'de (WSJ) yer alan habere göre Trump yönetimi konuya ilişkin gün içinde bir duyuru yapacak.

ABD daha önce 180 gün için; Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı. Muafiyetin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.

Kararın ardından Brent petrol fiyatı yüzde 3 primle 74.31 dolara kadar yükseldi ve Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, kısa süre sonra da Tahran'a yönelik yaptırımları tekrar başlamıştı.