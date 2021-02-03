MUFG Bank: TCMB'nin sıkı duruşu TL'de yükselişi destekliyor

MUFG Bank tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunun TL'de yükselişi desteklediği belirtildi.



Kuruluşun raporunda TCMB'nin son para politikası kurulu toplantısında faiz artırmamasına karşın beklentiden daha şahin bir açıklama yaptığı kaydedildi.



Değerlendirmede, "TCMB son toplantısında sıkı para politikasının uzaşan bir dönem yürürlükte kalacağı ve gerekmesi halinde ek faiz artırımı yapılacağı açıklaması ile beklenenden daha şahin bir görünüm ortaya koydu" denildi. Açıklamanın toplantı öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek faiz konusunda gelen eleştirilerin sonrasında yapılmasının endişeleri azalttığı yorumunda bulunuldu.



Raporda, TL'nin son dönemde ABD'de yükselen faiz oranlarına rağmen dayanıklılık göstermesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi. "TCMB artık TL'yi desteklemek için dolar satmayacak.

Türkiye artık döviz rezervlerini kademeli olarak artıracak" denildi. MUFG Bank, Türkiye ekonomisinin bu yıl %6,0 büyüme göstereceğini de tahmin etti.