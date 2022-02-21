Muhtemel Biden-Putin görüşmesi altın fiyatlarını düşürdü

ABD Başkanı Biden'in Macron'un önerisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna için yeni bir görüşme yapmayı prensipte kabul etmesi altın fiyatını geriletti. Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaması halinde Putin ile görüşmeyi kabul etmesinin yarattığı olumlu hava ile birlikte uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı cuma gününe göre yüzde 0,32 civarında geriledi. Spot atın fiyatları 1.890 doların altına çekildi.

Analistler, Fed'in faiz artırımı konusunda bu yıl daha agresif olabileceği yönünde JPMorgan'dan gelen değerlendirmelerin de altın fiyatı üzerinde baskı yarattığını belirtiyorlar.

Spot altın için yukarıda direnç seviyesi 1902 dolar. Bu seviyeler aşılır ise 1.920 dolar hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise güçlü destek 1.886 dolar ve buranın altında 1.865 dolar desteği bulunuyor.