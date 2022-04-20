Mükellef, 1 milyon dolar yatırım aldı

Girişimcilerin Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşlarını ve tüm finansal süreçlerini yönetebildiği online bir platform olan Mükellef, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 1 milyon dolar yatırım aldı.

Finberg ve Oyak Portföy liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda Mükellef, Colendi, hiVC ve Agah Uğur’un da aralarında bulunduğu girişimcilik dünyasından toplam 6 melek yatırımcıdan yatırım aldı. Mükellef, aldığı bu yatırımla yurtdışı pazarlarda büyümeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

"Hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyümeyi hedefliyoruz"

Dünyanın saygın araştırma şirketlerinin hazırladığı raporlara göre en büyük şirketlerde bile ortalama iki yıl çalışma süresinin ardından freelancer çalışma modeline geçiş yapıldığını belirten Mükellef Kurucusu Okan Şafak, “Bizler de bu trendlerden yola çıkarak bundan üç yıl önce girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan yönetebildikleri platformumuz Mükellef’i kurduk. Bu yılın ilk çeyreğinde; 50 kişilik ekibimizle, globalde şirket kurmak isteyen müşteri sayımızı iki kat artırdık. Hem girişimcilerin hem de yatırımcıların ilgisinden oldukça memnunuz. Henüz üçüncü yılımızda ulaştığımız 20 milyon dolarlık değerleme bizleri gururlandırıyor. Global pazardaki büyüme planımıza göre ihtiyacımız olan tutarı aldığımız bu yatırımla, var olduğumuz tüm pazarlarda Wise, American Express, KPMG Spark ve Mercury Bank gibi güçlü iş ortaklarıyla, hizmetlerimizi daha da geliştirmeyi ve konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2022 yılı sonuna kadar; Kanada, Hollanda, Singapur, Malta, Karadağ ve Macaristan’a açılarak, globalde de binlerce işletmeye hem kuruluş hem de finansal çözümlerimizi sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.