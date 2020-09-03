Murat Sağman: TL’nin cazip hale gelmesi için faiz yükselmek zorunda

03 Eylül 2020

Dünya Gazetesinin dijital yayınında ağustos ayı enflasyon verilerini yorumlayan Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, Türkiye'nin enflasyon, kur ve faiz denklemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Piyasada ağustos ayında enflasyon ile ilgili beklentilerin nispeten daha yüksek olduğunu, beklentilerin altında bir oran açıklandığını belirten Ekonomist Sağman, “Yine de bu yılı çift rakamlarla kapatacağız” dedi.

Dünya Online Yayın Yönetmeni Ferhat Polat’ın sorularını yanıtlayan Murat Sağman'ın değerlendirmelerinde öne çıkanlar şöyle:

Yılsonu enflasyon beklentisi

- Yılı en iyi ihtimalle yüzde 11,5 enflasyon ile kapatırız. Ama son dönemde otomotivdeki fiyat artışlarını da dikkate alırsak yüzde 12’nin üzerinde de olabilir.

Son ÖTV düzenlemesi

- Vergi artışlarına, zamlara şaşırmamak lazım. Kamu, bütçesini düzeltmek zorunda. Ya tasarruf edecek ya borçlanacak ya da vergiyi artıracak. Tasarruf yapamıyorsa, borçlanamıyorsa, vergiyi artıracaklar elbette.

Politika faizinin yüzde en az 11'li seviyelere gelmesi lazım

Döviz kurunu bu koşullarla tutmak zor. TL’yi cazip hale getirmek gerekir. Bunun yolu da faizi yükseltmekten geçiyor. Enflasyonun yüzde 12 olduğu yerde faizi 11,5’e yükseltmek bile yeterli değil.

TCMB, neden birden fazla faizle fonluyor?...

Merkez Bakası’nın bir faizinin olması gerekir. Çok karışık bir sistem var. Faizde koridor politikası bence de doğru değil. Alt bant-üst bant,GLP... güven vermiyor. Tek bir politika faizi yabancı yatırımcıların da bizi anlayabilmesi açısından önemli.

TL'nin seyri..

Faizi artırmazsanız kur yükselmeye devam edecektir. 2018’de bunu çok net olarak yaşadık. Geç karar aldığınızda çok daha yüklü artırım yapmak durumunda kalırsınız.

Merkez Bankası normalleşmeye giderse, fiyat istikrarını sağlama görevine dönerse daha sağlıklı bir piyasa görebiliriz. Faizi geciktirmeden yükseltmeli diye düşünüyorum. Bu da TL'yi daha cazip hale getirir.

Piyasayı rahatlatıcı yönde bu tür adımlar, doları ilk etapta 7,40'lı seviyelerden 7,20'lere çekecektir.



