MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında Uluslararası İş Forumu düzenlenecek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında düzenlenecek. Açıklamada şöyle denildi:



"Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020 kapılarını açtı. 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020, pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.



19 Kasım’da düzenlenecek, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve IBF Başkanı Erol Yarar'ın katılacağı İBF’nin konu başlığı ise Virüsün Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek.



Yapılacak panel oturumlarda ‘Virüslerin çagında “ekonominin sağlığı” nasıl korunur?’, ‘Virüslere karşıı “ekonomik bağışıklık” kazanılabilir mi?’,“Virüslerle aramıza “sosyoekonomik mesafe” koymak mümkün mü?” gibi soruların yanı sıra, Blockhain sistemi ve kripto paraları dünya ekonomisinin geleceğinde nasıl bir rol üstleneceğine dair sorulara cevap aranacak."