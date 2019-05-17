Müzakereden savaşa dönüş mü?

17 Mayıs 2019

Çin devlet medyası, Pekin yönetiminin ABD ile ticaret müzakerelerine devam etmeyebileceğini yazdı.

Haber, Trump yönetiminin Huawei ve 70 bağlı ortaklığının hükümet onayı olmadan ABD şirketlerinden parça ya da teknoloji almasını yasaklamasını izledi. Perşembe günü ayrıca, ABD'li şirketlerin "ulusal güvenlik riski oluşturan" yabancı şirketlerin telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını engelleyen karar çıkmıştı.

Trump, 10 Mayıs tarihinde de 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmişti. Bu kararını o hafta başında ilan eden Trump Çin tarafı da dahil hemen herkesi şaşırtmıştı.

Vergi artışı yatırımcıları ciddi şekilde kaygılandırırken, Trump hafta başında daha yumuşak bir dil kullanarak endişeleri hafifletmişti.

Piyasalarda Huawei yaptırımı sonrası Çin tarafından gelen bu son haberin etkileri izleniyor. Çin'de Shanghai endeksi yüzde 1,46 ekside işlem görüyor. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,07 primli, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybetmiş durumda.

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