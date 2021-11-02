Naci Ağbal heyecanı kısa sürdü

Dolar/TL’de bugün Naci Ağbal fiyatlaması öne çıktı. “Naci Ağbal kamuda yeniden aktif göreve başlamış” fiyatlamasıyla 9,46'ye kadar inen kur, durumun yanlış anlaşılmasıyla yeniden 9,50'nin üzerine çıktı.

Kasım ayında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 4 ay sonra alınan Naci Ağbal, mevcut uygulama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu. Bu durumu, Ağbal'ın sosyal medya hesabındaki unvanını “Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşaviri” olarak değiştirmesi ile fark eden piyasalar, "kamuda yeni aktif bir görev" fiyatlamasına geçti.

ABD ve Avrupa ile gerilimin ortadan kalkması TL'ye pozitif yansırken, "Naci Ağbal kamuda yeniden göreve başlamış" fiyatlamasıyla kurda düşüş görece hız kazandı. Dolar/TL gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 9,56’lardan 9,46 seviyelerine kadar indi.

Ancak Ağbal'a ilişkin durumun rutin bir uygulama olduğunun anlaşılması sonrasında kur yeniden 9,53 seviyelerine geldi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak TCMB'de eskiden görev yapmış başkan ve başkan yardımcıların belirli şartlar altında kadrolarının devam ettirildiğini belirterek, "Rutin bir uygulama. Başkan ve başkan yardımcılığı müşavir olarak devam ediyorlar" dedi.

Kadronun TCMB'de kalması maddi olarak daha büyük bir gelir anlamına geliyor. Hazine'ye geçişte ise maddi imkanlar daraltılmış oluyor. Ayrıca yetkililerin verdiği bilgiye göre bu geçiş kamuda yeni bir aktif bir görev alma anlamına da gelmiyor.

Saat 15:28 itibariyle; dolar/TL 9,5345 ve euro/TL 11,0660 seviyelerinde yer aldı.

Gözler Fed ve ekim enflasyonunda

Piyasada yarın ekim ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek. Gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere devam eden yukarı yönlü riskler nedeniyle, yıllık TÜFE’nin ekim ayında yüzde 20’yi aştığı tahmin ediliyor.

Yarın akşam Fed toplantısı ise piyasaların ana odağı. Fed’in tahvil alım miktarı konusunda yapacağı açıklamalar fiyatlamalar açısından son derece önemli. Bloomberg’in ekonomistlere dayandırdığı ankete göre, Fed varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlayacağını duyuracak.