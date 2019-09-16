Nakdi krediler yüzde 2 artış gösterdi

16 Eylül 2019

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, nakdi kredilerin 2.527 milyar TL’si bankalar, 49 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL’si finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla 139 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 129 milyar TL’si bankalara 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,5 milyar TL’si finansman şirketlerine ve 2,5 milyar TL’si de faktoring şirketlerine aittir.

Raporda şu bilgiler verildi:

"Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 2.071 milyar TL oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 27 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat, enerjidir.

Temmuz 2019 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 7,7 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 7,1 ile toptan ve perakende ticaret sektörü takip etti.

Bireysel krediler 552 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 552 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 41'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 21’ini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan artarak yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 31,3 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin artarak 31,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 17,6 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Temmuzda ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı 105 bin kişi

Temmuz ayında 105 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 85 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 77 bin oldu. 10 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Temmuz 2019 dönemi itibarıyla İstanbul’da 180 milyar TL, Ankara’da 53 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 16 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Van oldu."