  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Nakit dengesi 12,55 milyar TL fazla verdi
Takip Et

Nakit dengesi 12,55 milyar TL fazla verdi

Hazine nakit dengesi, kasım ayında 12,55 milyar TL fazla verirken, ocak-kasım döneminde 135,07 milyar TL açık verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre hazine nakit dengesi kasımda 12,55 milyar TL fazla verdi.

Ocak-kasım döneminde nakit dengesindeki açık 135,07 milyar TL oldu.

Faiz dışı denge 21,22 milyar TL fazla verirken, ocak-kasım döneminde faiz dışı açık ise 21,83 milyar TL olarak gerçekleşti.