Nakit dengesi 12,55 milyar TL fazla verdi
Hazine nakit dengesi, kasım ayında 12,55 milyar TL fazla verirken, ocak-kasım döneminde 135,07 milyar TL açık verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre hazine nakit dengesi kasımda 12,55 milyar TL fazla verdi.
Ocak-kasım döneminde nakit dengesindeki açık 135,07 milyar TL oldu.
Faiz dışı denge 21,22 milyar TL fazla verirken, ocak-kasım döneminde faiz dışı açık ise 21,83 milyar TL olarak gerçekleşti.