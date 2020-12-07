Nakit dengesi 12,55 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre hazine nakit dengesi kasımda 12,55 milyar TL fazla verdi.

Ocak-kasım döneminde nakit dengesindeki açık 135,07 milyar TL oldu.

Faiz dışı denge 21,22 milyar TL fazla verirken, ocak-kasım döneminde faiz dışı açık ise 21,83 milyar TL olarak gerçekleşti.