Nakit dengesi 7,2 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Hazine Bakanlığı verilerine göre, bütçe nakit dengesi açığı haziranda 7,22 milyar lira oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde bütçe nakit dengesi açığı 38,34 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda faiz dışı denge 478 milyon lira olarak açık verirken, ocak-mayıs dönemi faiz dışı dengede 36,2 milyar lira fazla oluştu.

Bu yıl hazine nakit dengesi, mart ayı hariç diğer tüm aylarda açık verdi.

Nakit dengesi, Merkez Bankası’nın kâr payı aktarımı ile vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle mart ayında 40.9 milyar TL fazla vermişti.