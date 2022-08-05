Nakit dengesi rekor açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Nakit dengesi, Temmuz'da 92,85 milyar lira açık verdi. Hazine'nin gelirleri 175 milyar 954 milyon lira, giderleri 269 milyar 899 milyon lira oldu.

Nakit dengesi, Ocak-Temmuz döneminde de 37,1 milyar lira açık verdi.

Faiz dışı nakit açığı ise aynı dönemde 77,45 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge Ocak-Temmuz döneminde 96,93 milyar lira fazla verdi.