Nasdaq 100 vadeli endeksi 2 ayın en düşük seviyesini gördü

Nasdaq 100 vadeli endeksi bugün 12511,25 puan ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,4791'e yükselmesinin hisse senedi piyasaları üzerinde yarattığı baskının bu sabah da devam etmesine bağlı olarak vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi

150 puan, yüzde 0,48, S&P 500 vadeli endeksi 26,5 puan, yüzde 0,69 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 120,50 puan, yüzde 0,95 ekside işlem görüyor.



Avrupa'da da vadeli endeksler düne göre eksideler. FTSE 100 vadeli endeksi 44 puan, yüzde 0,66, FDAX 133 puan, yüzde 0,95 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi 38 puan, yüzde 1,02 puan düştü.