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Nasdaq 7 bin puanı aştı

Nasdaq Teknoloji Endeksi, 46 yıllık tarihinde ilk kez 7 bin puanı aştı.

Nasdaq 7 bin puanı aştı
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Nasdaq Teknoloji Endeksi, 46 yıllık tarihinde ilk kez 7 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Haftanın ilk işlem gününe 6.980 puandan başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi, yerel saatle 12.00 civarında (TSİ 20.00) 7 bin puanın üstüne çıktı.

Yaklaşık 46 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaşan Nasdaq, 6 bin puan seviyesine ise geçen nisan ayında yükselmişti.

Analistler, Cumhuriyetçilerin geçen cuma açıkladıkları ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentilerin hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdığına işaret ediyor.

Kaynak: AA

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