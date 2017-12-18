Nasdaq 7 bin puanı aştı
Nasdaq Teknoloji Endeksi, 46 yıllık tarihinde ilk kez 7 bin puanı aştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi, 46 yıllık tarihinde ilk kez 7 bin puanı aşarak rekor kırdı.
Haftanın ilk işlem gününe 6.980 puandan başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi, yerel saatle 12.00 civarında (TSİ 20.00) 7 bin puanın üstüne çıktı.
Yaklaşık 46 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaşan Nasdaq, 6 bin puan seviyesine ise geçen nisan ayında yükselmişti.
Analistler, Cumhuriyetçilerin geçen cuma açıkladıkları ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentilerin hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdığına işaret ediyor.
Kaynak: AA