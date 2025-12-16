Nasdaq’tan 7/24 işlem hamlesi: ABD borsalarında yeni dönem başlıyor

Nvidia, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerinin işlem gördüğü dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq, ABD hisse senetlerinde gün boyu işlem uygulamasına geçebilmek için pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Nasdaq, bu adımla haftada beş gün, neredeyse kesintisiz bir işlem düzeni oluşturmayı hedefliyor. ABD borsaları, dünya genelinde halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte ikisini oluştururken, yabancı yatırımcıların ABD hisselerindeki varlıkları geçen yıl 17 trilyon dolara ulaştı.

7/24 işlem dönemi

SEC’e sunulacak dosya, Nasdaq’ın 7/24 işlem sistemine geçiş sürecindeki ilk resmi adım niteliğini taşıyor. Nasdaq Başkanı Tal Cohen, mart ayında düzenleyici kurumlarla temasların başladığını ve haftada beş gün kesintisiz işlemlerin 2026’nın ikinci yarısında devreye alınmasının planlandığını açıklamıştı.

New York Stock Exchange ile Cboe Global Markets da benzer şekilde işlem saatlerini uzatmaya yönelik planlarını daha önce duyurmuştu.

Nasdaq, hâlihazırda günlük 16 saat olan işlem süresini 23 saate çıkarmayı amaçlıyor.

Mevcut uygulamada hafta içi işlemler üç farklı seansta gerçekleştiriliyor:

04.00–09.30: Ön seans

09.30–16.00: Normal seans

16.00–20.00: Kapanış sonrası seans

Bakım için 1 saatlik ara verilecek

Yeni modelde gündüz işlemleri 04.00 ile 20.00 saatleri arasında devam edecek. Bunun ardından bakım ve takas işlemleri için 1 saatlik ara verilecek. Gece seansı ise 21.00’de başlayacak ve ertesi gün 04.00’te sona erecek.

Planlanan sistem kapsamında işlem haftası pazar günü saat 21.00’de başlayacak ve cuma günü 20.00’de tamamlanacak. Ancak kesintisiz işlem modelinin hayata geçmesi, hisse fiyat iletim sistemleri ile ABD Takas Kurumu’nun 2026 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği teknik altyapı güncellemelerine bağlı olacak.