Naturelgaz hisseleri 1 Nisan'da Yıldız Pazar'da işleme açılacak

Halka arz sürecini geçen hafta tamamlayan ve yerli yabancı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşan Naturelgaz hisseleri, 1 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.



BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 34.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları

Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.



Halka arz edilen Şirket payları 01/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir."