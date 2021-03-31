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  3. Naturelgaz hisseleri 1 Nisan'da Yıldız Pazar'da işleme açılacak
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Naturelgaz hisseleri 1 Nisan'da Yıldız Pazar'da işleme açılacak

Halka arz sürecini tamamlayan Naturelgaz payları 1 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Halka arz sürecini geçen hafta tamamlayan ve yerli yabancı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşan Naturelgaz hisseleri, 1 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 34.500.000 TL  nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin  sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları
Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Halka arz edilen Şirket payları 01/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem  yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir  değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir."