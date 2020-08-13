Naturelgaz, sermayesini 125 milyon liraya çıkaracak

13 Ağustos 2020

Global Yatırım Holding GLYHO.IS bağlı ortaklığı Naturelgaz'ın halka arz çalışmaları kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 artışla 125 milyon TL'ye çıkarılacağını duyurdu.

Global Yatırım Holding, %95.5 bağlı ortaklığı konumundaki Naturelgaz'ın halka arzı için SPK'ya başvuruda bulunulduğunu daha önce duyurmuştu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Çıkarılmış sermayenin 100 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 25 milyon TL nominal değerli 25 milyon adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 8.85 milyon TL nominal değerli 8.85 milyon adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak...sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.4 milyon TL nominal değerli 3.4 milyon adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir" denildi.