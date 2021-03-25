Naturelgaz talep toplamaya başladı

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için bugün talep toplamaya başladı. Yılın enerji sektöründeki ilk halka arzı olacak Naturelgaz, 8,50 TL sabit fiyatla talep toplayacak. 25-26 Mart tarihlerinde talep toplamayı sürdürecek olan şirket, geçen yıl net karını bir önceki yıla göre iki kat artırarak 90,2 milyon TL'ye çıkarmıştı. Yüksek talep gelmesi beklenen şirket yıldız pazarda işlem görecek.



Naturelgaz'ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek. Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27,3'ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3,1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım Menkul Değerler, eş liderliği ise Global Menkul Değerler yapacak.

Socar LNG'yi bünyesine kattı

EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine göre, 2020 yılsonu itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olan Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.'nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.

Oto CNG'de istasyon sayısı 21'e çıkacak

Türkiye'de CNG kullanan araç filosunun düzenli olarak büyüyeceğini öngören Naturelgaz, bu alanda stratejik adımlar atıyor. Naturelgaz'ın Petrol Ofisi ile yaptığı anlaşma Oto CNG pazarının geliştirilmesini öngörürken, anlaşma ile ilk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre belirlenen şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonunda, Naturelgaz marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapılması hedefleniyor. Bu işbirliği sayesinde, Naturelgaz mevcut Oto CNG istasyon sayısını 21'e çıkaracak.

'Kur riski taşımıyoruz'

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, yatırımcıların şirkete talebinin güçlü olacağını düşündüklerini ifade etti. Şirketin 1 yıllık FAVÖK'ü kadar borcu olduğunu belirten Turan, "Bu noktada rasyomuz çok iyi. Şirket operasyonlarında kur riskini neredeyse nötralize ettik.

Önceden dövize endeksli doğal gaz alımımız vardı, biz şirketin gider ve gelirlerini TL'ye çevirdik. Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük. Halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmını tesis ve ekipman yatırımları için kullanacağız. Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak" dedi.