Naturelgaz'ın halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in halka arzına onay verdi. Şirketin pay başına satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlendi.

Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

6 şirketin başvurusuna onay

SPK haftalık bültenine göre kurul, Deniz Faktoring'in 930 milyon lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri'nin 600 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 965 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerlerin 775 milyon lira, Arçelik'in 1 milyar dolar, Alternatifbank'ın 200 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.