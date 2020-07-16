Naturelgaz’ın halka arzında sona doğru

16 Temmuz 2020

DÜNYA ONLINE

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, DÜNYA Dijital'de canlı yayınlanan “Global Konuşmalar” başlıklı programda holdingin yatırımları, uluslararası piyasalar, sermaye piyasası ve pandemi sürecinde ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Buse Biçer’in moderatörlüğünü yaptığı programa her hafta olduğu gibi gazeteciler Hakan Güldağ, Vahap Munyar, Servet Yıldırım ve Abdurrahman Yıldırım da eşlik etti.

"2021 de kolay geçmeyecek ama Türkiye güçlü bir ülke"

Mehmet Kutman, pandemi sürecinin etkilerini değerlendirirken “Zorlu bir yıl geçecek. 2021 de kolay olmayacak. Turizm önemli bir faktör. Turizmde küçük işletmeler çok acı çekiyor. Zor durumdalar. Genel olarak işimiz zor. İşsizlik gibi sorunlar önemli. Ancak, Türkiye güçlü bir ülke. Bunları da aşacağız” dedi. Avrupa Birliği’nin pandemi sonrası çok hızlı canlanacağı tahmininde bulunan Kutman, “AB’nin canlanması Türkiye için çok önemli. Ancak Türkiye için en büyük risk jeopolitik sorunlar. Bir de pandemide ikinci dalganın gelmesi olabilir. Son 4-5 yılda Türkiye’nin başına çok şey geldi. Ama hepsini aştık. Pandemiyi de aşacağız. Ancak acılı bir süreç olacak” diye konuştu.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, canlı yayında soru yönlendiren katılımcılara da yanıt verdi…

"Naturelgaz için yatırım bankası haftaya belli olacak"

- Naturelgaz’ın halka arz hazırlığında gelinen nokta nedir?

Önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı yatırım bankasını seçmiş oluruz. Rekabet Kurumu’ndan, Socar’ın LNG, CNG operasyonu alımı için izin çıktı bu sabah itibariyle. Dolayısıyla halka arzı, haziran rakamlarıyla, piyasalar da elverirse eylül ayında tamamlamış oluruz. Yatırım bankasını da önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz.

- Çevreci olduğu bilinen CNG’nin özellikle ağır araçlarda yaygınlaşması için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Gelecekte Avrupa’daki gibi yaygınlaşma durumu olur mu?

“Yaygınlaşma olması gerekir. Benim için çevreci nedenler önemlidir. İkinci olarak yerel kaynakların kullanılmasıdır. Türkiye’nin bu saatten sonra gaz ile çalışan santral yapmaya ne zamanı ne parası ne de ihtiyacı var. Keza ithal kömür santralleri... Yerel kaynaklar kullanılmalı. Kömür dahil, güneş dahil, hidroelektrik santralleri dahil. 3-5 yıl içinde 10 bin kamyon bile gaza dönse bu Naturelgaz açısından çok çok önemli. Bu pandemiden sonra dünyanın başına gelebilecek en büyük felaket çevre felaketi olur. Bu nedenle çevreci yatırımlara yönelmek gerekir.

- Doğalgaz piyasasının geleceğine ilişkin ne düşünüyorsunuz? Birçok oyuncu ortaya çıktı…

Türkiye’nin yeri çok önemli, jeopolitik olarak. Bütün doğalgaz havzalarının ortasında. Türkiye’nin çevresi gaz kaynakları açısından çok zengin. Türkiye’nin mutlaka doğalgazda, en azından Akdeniz çanağında doğalgaz fiyatlarını belirleyen olması gerekir. Önümüzdeki 10 yılda özellikle gaz tüketimi otobüslere kamyonlar yayılırsa Türkiye’nin dünya gaz piyasasında önemli noktalardan birisi olacağına inanıyorum. Gelecekte doğalgaz petrole nazaran öne çıkacaktır.

"Güçlü ve başarılı bir halka arz bekliyoruz"

- Naturelgaz’da 1,5-2 milyar TL değerlemeden söz etmiştiniz, arz aşamasında çıkan şirket değeri ne olur? Bu rakam kabul edeceğiniz bir seviye midir?

Naturelgaz’da halka arz sonrası şirketin değeri 1,5-2 milyarı bulacaktır. Şu ana kadar talep çok güçlü. Sektördeki konumu açısından çok güçlü bir şirket. CNG, LNG karışımında yaklaşık yüzde 20’nin üstünde bir piyasa payı var. Şirket her yıl neredeyse yüzde 50 ile yüzde 100 arasında büyüyor. Şirketin borcu önümüzdeki yıl sıfırlanmış olacak. Nakit artışı olacak. Dolayısıyla temettü ödemeleri de olacak sürekli. Bunlara dikkat ettiğinizde, oldukça büyük ve başarılı bir halka arz olacak. Yurtdışından ciddi bir talep var.

- Teklif verilen limanlarda son durum nedir?

Kruvaziyer ayağından bu yıl 100-110 milyon dolar gelir bekliyorduk. Maalesef o gelir sıfır. Hiçbir kruvaziyer gemi çalışmıyor. Ancak pozitif haberler var. Temmuz sonu, ağustos başı itibariyle kruvaziyer gemiler Akdeniz’de seferlere başlıyor.

2022 yılında ancak 2019 rakamlarına erişeceğiz. Pandemi öncesinde liman grubu için konteyner limanları hariç 712 milyon dolarlık teklif aldık. Hem de nakden ve defaten. Bu fiyata tekrar gelecek, hatta fazlası bile olabilir. Çünkü yeni limanlar eklenecek. Bazı MAO anlaşmaları imzaladık bile. Dolayısıyla portföyümüz genişleyecek. Şirketin dönmesi için yeterince nakit var. Bu süreçte konteyner limanındaki satış süreci devam ediyor. Son çeyrekte tamamlanacaktır sanıyorum.

- Antalya’daki limanlardaki işlerinizde bir gelişme var mı?

Konteyner limanlarını satışa koyduk zaten. Birkaç alıcı çıktı. Ortadoğu’dan bir şirket. Görüşmeler başladı. Yakında sonuçlandırılmış olur. Montanegro’daki (Karadağ) limanı için Singapur’dan talip çıktı. Onlarla görüşüyoruz.

“Her gittiğimiz ülkede güneş enerjisi teklifleri veriyoruz”

- Dünya iş akışı nereye doğru gidecek, globalleşme sürecek mi?

İnternet çağında insanların içgüdüsünü engelleme imkanımız yok. Globalleşmenin yavaşlama şansı yok. Bölgesel güçler oluşur, ama globalleşme büyük bir hızla devam edecektir. Her gittiğimiz ülkede güneş enerjisi teklifleri veriyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 15-20 ülkede güneş enerjisi yapan uluslararası şirket oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bütün ağırlığı, güneş enerjilerine vereceğiz.

- Ceyhan’ın enerji HUB’ı olmasının önündeki engel nedir?

Ceyhan havzasının enerji piyasasında fiyat belirleyen noktaya gelmesi için devletin etkin olması gerekir. Ceyhan’ın bugün önündeki sorun Suriye’dir. Yapılması gerekenleri özel sektörden beklememek gerekir. Devletin hem politik hem ekonomik adımlar atması gerekir. Pandemiden sonra devletler işlerin önünde olacak.

Holding Karaköy’den taşınacak

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bir soru üzerine, Karaköy’deki holding binasından taşınacaklarını bildirdi. Kutman “Karaköy’deki Holding binasını bir iki gün içinde bir otel zincirine kiraya vereceğiz. Doğru fiyat gelirse holding ana binasını da veririz” dedi.