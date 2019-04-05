Nef'ten 50 milyon liralık tahvil ödemesi

05 Nisan 2019

Sektördeki en yüksek kredi notu olan A+ notuna sahip olan Nef; 4 Nisan 2019 itibariyle 50 Milyon TL’lik tahvil itfa ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi:

“Şirketimizce 06.04.2017 tarihinde halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli ve 728 gün vadeli değişken faizli tahvile ( ISIN Kodu: TRSTIMG41917) ilişkin 04.04.2019 tarihli 8. Kuponu olan 2.925.000 TL değerindeki son kupon ödemesi ve 50.000.000 TL değerindeki itfa ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.”

Toplamda 275 milyon TL tahvil ihracı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nef’in 300 Milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu 14 Mayıs 2015 tarihinde onaylamıştı. 27 Mayıs 2015 tarihinde 50 Milyon TL büyüklüğünde ihraç edilmesi hedeflenen ilk tahvil ihracı, yatırımcılardan iki katı talep görerek 100 Milyon TL olarak sonuçlanmıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde sonuçlanan 2. tertip tahvil ihracı da yine yoğun ilgi nedeniyle ilan edilen ihraç miktarının %50 oranında artırılması ile 75 Milyon TL’ye olarak sonuçlanmıştı. Sonraki dönemde 100 Milyon TL tutarında iki başarılı tahvil ihracı daha gerçekleştiren Nef’in borçlanma ihraç limiti, SPK tarafından 08 Haziran 2018 tarihinde 600 Milyon TL’ye çıkarılmıştı.

Tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef; 275 Milyon TL tutarındaki toplam tahvil ihraç tutarını ödemeler sonrası 50 Milyon TL’ye düşürmüş oldu.

312 milyon TL ödedi, yatırımcılara teşekkür etti

Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği tahvil itfa ödemesi ve 8. kupon ödemesi ile sermaye piyasası yatırımcılarına toplam 312 Milyon TL ödeme yapmış oldu. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur konu hakkında; “Sermaye piyasalarından borçlanma alternatifini, kurumsallaşma ve alternatif fonlama kaynaklarına erişim açısından son derece önemsiyoruz. Tahvil ihraçlarımız oldukça volatil piyasa koşullarında gerçekleşmelerine rağmen büyük talep görmüştü. Hem finansal taahhütlerimizi hem de müşterilerimizin beklentilerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimize güvenerek yatırım yapan sermaye piyasası yatırımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.

A+ kredi notu sonrası 407 milyon TL ödenmiş sermaye artışı

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu JCR tarafından sektördeki en yüksek kredi notu olan A+ ile değerlendirilen Nef; son dönemde gerçekleştirdiği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığı ve 407 Milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile dikkat çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçtiğimiz yıl 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 Milyar TL seviyesine yükseltmişti. Nef Reserve Kandilli ve Nef Reserve Gölköy için Bina Tamamlama Sigortası’nı hayata geçirerek proje teslimini garanti altına alan Nef, böylece sektörde de bir ilki gerçekleştirmişti.