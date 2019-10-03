Nef’ten toplam 368 Milyon TL tahvil ödemesi

03 Ekim 2019

Konut geliştiricileri arasında en yüksek kredi notuna sahip olan Nef; 2 Ekim 2019 itibariyle 50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi:

“Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 8. ve son kupon ödemesi ile itfası 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.”

Tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi



Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 368 Milyon TL ödeme yapmış oldu.

Konut teslimleri devam ediyor



Son 4 yılda 18 projede 6.000’ın üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. 2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de iki bininci konutu geçtiğimiz ay teslim etti. Projede yer alan 2741 konutun tamamı proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.

407 Milyon TL sermaye artışı



Nef; son dönemde gerçekleştirdiği 407 Milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile de dikkat çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçtiğimiz yıl 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 Milyar TL seviyesine yükseltmişti.

“Türkiye’nin En Değerli Gayrimenkul Markası” Nef



Nef 2019 yılı içerisinde 3. kez üst süte “Türkiye’nin En Beğenilen İnşaat Şirketi” seçilmiş ve “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olmuştu. Nef; uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35. marka oldu.