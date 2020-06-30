Negatif reel faizde üçüncüyüz

30 Haziran 2020

Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısının haziran sonunda 2 milyona ulaşması bekleniyor. Mayısta 1.5 milyon sınırı aşılmış yerli yatırımcı yabancının payı yüzde 51’lere düştüğü Borsa İstanbul’da yükselişin de kaynağı oldu. Borsa İstanbul’da 19 Mart’tan bu yana 232 hissenin yer aldığı BIST TUM endeksi yüzde 90 yükseliş ile en iyi performansa imza attı. Aynı dönemde BIST100 endeksi de yüzde 35 yükselmeyi başardı. Yerli yatırımcının borsaya yönelmesinin en büyük nedeni ise negatif reel faiz getirisi oldu.

Türkiye negatif faiz veren ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor. Birinci yüzde 2296,6 enflasyon oranına karşı politika faizi yüzde 39,78 olan Venezuela. Venezuela’nın faiz enflasyon farkı 2256,82 puan. İkinci yüzde 42,1 enflasyon oranına karşın yüzde 38 politika faizine sahip Arjantin. Arjantin'de faiz enflasyon farkı 4.10 puan. Türkiye'de enflasyon yüzde 11,39 iken politika faizi yüzde 8,25, enflasyon faiz farkı 3.14 puan. İran'da faiz enflasyon farkı 3, Polonya'da 2.80, Şili'de 2.30, Avustralya'da 1.95, Hindistan'da 1.84, Norveç'te 1.30 puan olarak belirleniyor.

Yabancı oranı yüzde 51,8’e indi

Bunun yanı sıra yine 17 Mart'ta borsada yabancı payı yüzde 60,5 seviyesinde BIST 100 endeksi ise 81 bin 936 puan civarındaydı. Şu an BIST 100 endeksi 115 bin puanın üzerinde ve yabancı oranı yüzde 51,8 seviyesinde. İşte bu fark da yerli yatırımcının borsada ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Analistler, öncelikle yerlinin katkısıyla pandemi döneminde borsanın iyi performans sergilediğine dikkat çekerken dış finansman ihtiyacı olan Türkiye gibi ülkelerde yabancının payının bu kadar gerilemesinin çok sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyor. Yabancının iki haftadır süren hisse senedi net alıcı pozisyonunun sürmesinin olumlu olduğunu vurgulayan analistler sayılarının 2 milyona yaklaşması öngörülen yerli yatırımcının bilgilendirilmesi için de başta Sermaye Piyasası Kurumu olmak üzere Borsa İstanbul ve aracı kurumların birlikte çalışması gerektiğini kaydediyor.

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