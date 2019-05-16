Nestle, 10 milyar dolarlık satışa hazırlanıyor
Nestle, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10,2 milyar dolara satmak için Abu Dabi Yatırım Konseyi ve EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile görüştüğünü açıkladı.
İsviçreli gıda şirketi Nestle, cilt sağlığı bölümünü satmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi Yatırım Konseyi ve İsveçli EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile "münhasır görüşmeye" başladığını duyurdu.
Satış bedeli yaklaşık 10,2 milyar dolar olarak duyuruldu.
Söz konusu satış için çalışanlara danışılacağı aktarılan açıklamada, satışın tamamlanmasının bu yılın ikinci yarısında beklendiği kaydedildi.
Nestle'nin cilt sağlığı bölümünde, 40'ın üzerinde ülkede 5 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Şirket cilt sağlığı alanında Cetaphil, Proactiv gibi markalarla üretim yapıyor.
Kaynak: AA