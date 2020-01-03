Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

03 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların

Döviz Varlık ve Yükümlülükleri raporunu yayımladı. Rapora göre, Eylül 2019 değerlerine göre varlıklar 2,9 milyar dolar, yükümlülükler 1,2 milyar dolar arttı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 176.4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2019 dönemine göre 1.6 milyar dolar azaldı.



TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ekim 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1.676 milyon ABD doları, 309 milyon ABD doları ve 889 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.902 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon ABD doları azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon ABD doları ve 1.149 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.286 milyon ABD doları artmıştır.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ekim 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2019 dönemine göre 236 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon ABD doları azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.751 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 65 milyon ABD doları artmıştır.

Ekim 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 105.227 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 93.558 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 11.669 milyon ABD doları gerçekleşerek Eylül 2019 dönemine göre 1.122 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir."