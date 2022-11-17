Net rezervlerde 3.7 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre TCMB net uluslararası rezervleri 11 Kasım'da 3 milyar 691 milyon dolar arttı. IMF tanımlı net uluslararası rezervler böylelikle 18 milyar 230,4 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri de aynı hafta 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı. Verilere göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.