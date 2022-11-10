Net uluslararası rezervde 1.09 milyar dolar artış

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık verilerine göre IMF tanımlı net uluslararası rezervler 4 Kasım haftasında 1.09 milyar dolar artışla 14.53 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler Temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş, TCMB'nin döviz rezervlerini artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izleyerek ancak kademeli olarak toparlanmıştı.

TCMB'nin net döviz rezervleri 28 Ekim'de sona eren haftada 1.89 milyar dolar arttıktan sonra 4 Kasım'da sona eren haftada da 1.09 milyar dolar artmış oldu. Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 498 milyon dolar azalarak 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

4 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 371 milyon dolar artışla 75 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 74 milyar 804 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 498 milyon dolar azalışla 114 milyar 180 milyon dolardan 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.