Net uluslararası rezervler 1.64 milyar dolar arttı

İSTANBUL / DÜNYA

Merkez Bankası IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 14 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 643 milyon dolar artış ile 14 milyar 84 milyon dolar oldu. Bankacılar döviz rezervindeki artışın Hazine'nin 2.5 milyar dolar dış borçlanmasının hesaplarına yatmasından kaynaklandığını belirtti. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi ise geçen hafta -56.4 milyar dolar oldu, bir önceki hafta -57.5 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş, temmuz sonu ve ağustosun ilk yarısında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlanmıştı. TCMB'nin net döviz rezervleri 7 Ekim'de sona eren haftada 2.72 milyar dolar arttıktan sonra 14 Ekim'de sona eren haftada da 1.64 milyar dolar artmış oldu.

TCMB'nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti. TCMB üç aydır ise KİT'lere herhangi döviz satışında bulunmuyor.

Toplam rezervler yılın zirvesinde

Öte yandan TCMB toplam rezervleri 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ekim'de 73 milyar 252 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

Yabancılar 169.2 milyon dolarlık hisse sattı

TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar, 14 Ekim haftasında net 169.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 16.9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yabancı yatırımcıların 7 Ekim itibarıyla 19 milyar 450 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Ekim'de 19 milyar 485,8 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yabancıların yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 253,1 milyon dolardan 1 milyar 211 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 101 milyon dolardan 101,6 milyon dolara yükseldi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında 1.5 milyar dolar artış

Bu arada Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı da geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 342 milyon dolar artış gösterdi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 163 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 504 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatının 833 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 469 milyon dolar artış gösterdi.