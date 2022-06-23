Net uluslararası rezervler 20 yılın dibinde

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası'nın (TCMB) IMF tanımlı net uluslararası rezervleri geçen hafta 771 milyon dolar düşüşle 7 milyar 380,8 milyon dolarla 20 yılın yeni dip seviyesine indi. Geçen yıl ocak ayında 7.55 milyar dolarla net rezervler en düşük seviyeyi görmüştü. Ülkelerle yapılan swap anlaşmaları, ihracat gelirinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satılması, kur korumalı TL mevduat hesabı ve reeskont kredileri kanalıyla Merkez Bankası net uluslararası rezervleri artış göstermişti. Ancak 15 Nisan haftasından yani kurun yeniden yönünü hızla yukarı döndüğü dönemden bu yana 11 milyar 748 milyon dolarlık rezerv kaybı yaşandı.

Merkez Bankası verilerine göre 27 Mayıs haftası hariç 15 Nisan’da gördüğü 19.1 milyar dolar seviyesinden sürekli gerileyen net uluslararası rezervler 17 Haziran haftası itibariyle de 7 milyar 380,8 milyon dolara indi. Bu rakam Haziran 2002’den bu yana görülen en düşük seviye. Bankacılık kaynakları kamu kurumlarına döviz satışı ile dolar/TL’deki artışlar nedeniyle döviz piyasalarına müdahale nedeniyle net rezervlerde sert düşüş yaşandığını dile getirdi.

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri de 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 101 milyar 28 milyon dolara geriledi. 17 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 339 milyon dolar azalarak 59 milyar 449 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Haziran'da 60 milyar 788 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 145 milyon dolar düşüşle 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolardan 101 milyar 28 milyon dolara indi.