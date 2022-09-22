Net uluslararası rezervlerde 2 milyar dolarlık düşüş

İSTANBUL / DÜNYA

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 16 Eylül ile biten hafta itibariyle 2 milyar dolar düşüşle 12.09 milyar dolara inerken temmuz ortasından bu yana kaydettiği yükselişin yaklaşık yarısını geçen iki ayda yitirmiş oldu.

Ekonomistler son faiz kararı öncesinde ve sonrasında dolar/TL’deki yükselişi tutabilmek için döviz satışlarının devam edeceğini öngördü.

Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ardından ise temmuzun son haftası ile ağustos ayının ilk iki haftası yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlandı. TCMB'nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti. TCMB temmuz ve ağustos aylarında Eylül 2021'den bu yana ilk defa KİT'lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı.

Toplam rezervler 114.7 milyar dolar oldu

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.

Yabancı 34 milyon dolarlık hisse sattı

Borsa İstanbul’un bankacılık sektörü öncülüğünde sert hareketler yaptığı geçen hafta yabancı yatırımcılar net 34 milyon dolarlık hisse senedi ve 48.7 milyon dolarlık DİBS satarken, 14 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri aldı.

Menkul kıymet istatistiklerine göre yabancıların 9 Eylül itibarıyla 20 milyar 599,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Eylül'de 19 milyar 773,5 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 380,5 milyon dolardan 1 milyar 337,9 milyon dolara, ŞBS stokları da 94,5 milyon dolardan 108,3 milyon dolara ulaştı.

Şirketlerin döviz mevduatında 1.5 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşikler geçen hafta döviz mevduatını artırdı. Verilere göre döviz mevduatı 354 milyon dolar yükseldi parite etkisinden arındırıldığında ise artış 1 milyar 644 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 106 milyon dolar artarken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 538 milyon dolar yükseldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatında geçen hafta yaşanan 1 milyar 187 milyon dolarlık artış dikkat çekti.