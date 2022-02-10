Net uluslararası rezervlerde 5,8 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 4 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre 5 milyar 799,2 milyon dolar artış ile 10 milyar 532,2 milyon dolara yükseldi. Artışta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının geçen hafta cuma günü TCMB hesaplarına geçmesi etkili oldu. İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı gibi yeni adımlar da rezerv artışında etkili.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervler ise 5 milyar 799 milyon dolar artış ile 10 milyar 532 milyon dolara yükseldi.



Bankanın swap hariç net rezervi ise -50.2 milyar dolar seviyesine geldi.

Öte yandan Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankanın toplam rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara çıktı. 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.