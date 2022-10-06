Net uluslararası rezervlerde hafif artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerindeki gerileme geçen hafta da sürdü. Brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 3 milyar 283 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 71 milyar 335 milyon dolar olan brüt rezervler, 30 Eylül ile sona eren haftada 68 milyar 52 milyon dolara indi.

TCMB altın rezervleri 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolar seviyesine geriledi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 110 milyar 804 milyon dolar seviyesindeyken, 107 milyar 48 milyon dolar seviyesine düştü.

Net uluslararası rezervler 2 hafta sonra arttı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 hafta sonra 55 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 9 milyar 667 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 30 Eylül ile sona eren haftada 9 milyar 722 milyon dolara geldi.