Net uluslararası rezervlerde keskin düşüş

TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen ayki keskin artışların ardından art arda ikinci defa keskin şekilde geriledi. Net rezervler 26 Ağustos ile sona eren haftada 1.26 milyar dolar azalışla 12.62 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler böylece Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk iki haftasında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden toparlandıktan sonra iki haftada toplam 3.06 milyar dolar gerilemiş oldu.

Net rezervler Temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler bir önceki hafta 13.88 milyar dolar düzeyindeydi.

TCMB'nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti. TCMB Temmuz ayında ise Eylül 2021'den bu yana ilk defa KİT'lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı.

Verilere göre ayrıca TCMB'nin brüt döviz rezervi de 71.5 milyar dolardan 70.8 milyar dolara geriledi.