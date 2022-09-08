Net uluslararası rezervleri 1.5 milyar dolar arttı

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 2 Eylül itibarıyla, 26 Ağustos haftasına göre 1 milyar 464,7 milyon dolar artış ile 14 milyar 83,2 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri iki haftadır geriliyordu. Net uluslararası rezervler temmuzun son haftası ile ağustosun ilk iki haftasında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden toparlandıktan sonra iki haftada toplam 3.1 milyar dolar gerilemişti. Net rezervler temmuz başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler bir önceki hafta 13.88 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB temmuz ve ağustos aylarında Eylül 2021'den bu yana ilk defa KİT'lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 2 Eylül haftasında 111.9 milyar dolara yükseldi. 26 Ağustos haftasında toplam rezervler 11.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi ise eksi 52.8 milyar dolar olarak hesaplandı.