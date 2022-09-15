Net uluslararası rezervleri yatay kaldı

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 9 Eylül haftasında 14.1 milyar dolar ile yatay kaldı. 2 Eylül haftasında göre 14 milyar 83,2 milyon dolar olan net rezervler 9 Eylül haftasında ise 14 milyar 84 milyon dolar oldu. Net rezervler 9 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre sadece 2 milyon dolar arttı.

Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ardından ise temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk iki haftasında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlanmıştı.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi. Verilere göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.