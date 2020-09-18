Net uluslararası yatırım pozisyonu Temmuz'da 378,9 milyar dolar açık verdi

18 Eylül 2020

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 232,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,2 oranında artışla 611,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -344,5 milyar dolar iken

2020 Temmuz sonunda -378,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,6 oranında azalışla 90,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,3 oranında azalışla 88,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,7 oranında azalışla 46,7 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 23,3 oranında artışla 201,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında azalışla 109,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 26,7 oranında azalışla 23,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 57,1 oranında azalışla 6,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,8 azalışla 46,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalarak 299,4 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında azalarak 32,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15,0 oranında artarak 15,7 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 oranında azalarak 63,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,0 oranında azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.