Net UYP, 223 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,7 artarken, yükümlülükleri ise yüzde 4,6 oranında azaldı.

Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 296,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,6 oranında azalışla 519,2 milyar ABD doları oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -256,0 milyar ABD doları iken 2022 Ağustos sonunda -223,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 111,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise % 3,7 oranında artışla 126,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 0,3 oranında azalışla 51,4 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre % 18,6 oranında azalışla 115,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre % 9,0 oranında azalışla 87,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre % 1,9 oranında artışla 18,8 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 59,5 oranında azalışla 1,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 6,5 azalışla 42,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 316,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre % 8,4 oranında artarak 37,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 14,2 oranında artarak 11,1 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 7,9 oranında azalarak 61,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,9 oranında artarak 97,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."