Net UYP açığı aylık bazda 335 milyar dolara yükseldi

21 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin net yatırım pozisyonu 334,8 milyar dolar açık verdi. Veriler 2019 yıl sonuna göre düşüşe işaret ederken aylık bazda ise artış yaşandı.





Açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -343,7 milyar dolar iken 2020 Mayıs sonunda -334,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 14 oranında azalışla 90,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,3 oranında azalışla 83,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,6 oranında azalışla 44,8 milyar dolar olmuştur.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 155,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17 oranında azalışla 112,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 30,2 oranında azalışla 22,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde

51,0 oranında azalışla 7,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,1 azalışla 48,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 293,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında azalarak 32,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,2 oranında artarak 15,4 milyar dolar olmuştur.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,5 oranında azalarak 62,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,5 oranında azalarak 93,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."