Net UYP açığı eylülde 351,6 milyar dolar oldu

19 Kasım 2019

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2019 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,0 oranında artışla 247,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 oranında azalışla 599,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -371,0 milyar ABD doları iken 2019 Eylül sonunda -351,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artışla 101,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 8,8 oranında artışla 96,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,3 oranında artışla 51,1 milyar ABD doları olmuştur.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 157,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 138,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 31,9 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,0 oranında azalışla 16,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 49,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalarak 303,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında artarak 33,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 3,6 oranında azalarak 13,5 milyar ABD doları olmuştur.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 13,0 oranında azalarak 71,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,0 oranında azalarak 101,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. "